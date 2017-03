Tin mới cập nhật: Bão số 3 đang vào Hà Tĩnh

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 14h30. Ảnh: NCHMF, VNE

Qua điện thoại, ông Trần Bá Song, Chủ tịch huyện Kỳ Anh cho biết hiện giờ trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã có mưa to và mưa rất to. Tuy tâm bão đi cách đất liền 90km nhưng đã gây gió giật cập 9, cấp 11.

14g chiều ngày 2-8, ông Bùi Lê Bắc, Chánh văn phòng PCBL Hà Tĩnh cho biết bão số 3 đã đi vào vùng biển và đang ảnh hưởng nặng. Hiện giờ bão đã gây gió giật cấp 10, cấp 11 ở huyện Cẩm Xuân, Lộc Hà, Nghi Xuân.

Trước sự diễn biến phức tạp của bão, ông Phạm Văn Dương, Chủ tịch huyện Lộc Hà, người trực tiếp chỉ huy, cho biết: “Hiện nay ông bà già, phụ nữ, trẻ em đã di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra huyện Lộc Hà cũng đã điều lực lượng quân sự, công an, huyện đội, dân quân đi hộ đê, giúp dân sơ tán tài sản. Đến thời điểm này, toàn bộ tàu thuyền rất an toàn. Bên cạnh đó, chúng tôi đang cử người túc trực tuyến đê Hộ Độ”.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm này ở huyện Lộc Hà đã có gió bão giật rất mạnh và gây mưa to và rất to. Tại các xã Thạch Châu, Thịnh Lộc, Thạch Bằng, Hộ Độ, Thạch Kim… đã có nhà tốc mái. Xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là xã Thỉnh Lộc.

Đi dưới mưa bão, chúng tôi đi qua con đường nào của huyện Lộc Hà thấy cây cối đổ ngã nghiêng. Hiện diễn biến mưa bão tại huyện Lộc Hà rất phức tạp.

Biển Bắc Trung Bộ động dữ dội - Ảnh: TP (VNN)

* Bão đang tiến sát đất liền Nghệ An - Quảng Bình

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến sáng nay tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn là 44.297 tàu, thuyền/197.129 người. Trong đó: hoạt động ven bờ và neo đậu tại vùng biển khác: 1.492 tàu/7.620 người. Neo đậu tại bến: 42.807 tàu/189.509 người. Hiện có 15 tàu Quảng Ngãi với 207 lao động đang trú tại khu vực đảo Trụ Cẩu và Gò Mới quần đảo Hoàng Sa , các tàu này vẫn giữ liên lạc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (NCHMF) cho biết, bão số 3 đang tiến sát đất liền Nghệ An - Quảng Bình và đã gây mưa to đến rất to ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 70 - 150mm.

Riêng tại đảo Lý Sơn, mưa 343mm, Đà Nẵng 175mm, Huế 181mm, Thạch Hãn (Quảng Trị) 202mm, Hà Tĩnh 193mm;… Tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Trong ngày hôm nay (24-8), Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương BCĐ PCLBTƯ cử đoàn công tác do ông Đào Xuân Học - thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng ban thường trực BCĐ PCLBTƯ làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh bão số 3 tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Trước đó vào ngày 23-8, đoàn công tác của UB Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do phó Chánh văn phòng Đỗ Văn Sơn làm trưởng đoàn đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng tránh bão số 3 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại cuộc họp BCĐ PCLB TƯ sáng nay, Trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương tiếp tục kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Riêng các tỉnh ven biển miền Trung tiếp tục yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa. Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn phải chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng cứu Bắc Trung Bộ.

Ông Phát lưu ý, sau khi bão qua các địa phương ở Bắc Trung Bộ vẫn phải đề phòng lũ như đã từng xuất hiện trong các cơn bão trước đây khi mưa to, lũ lên nhanh gây thiệt hại rất lớn.

Tiếp tục cập nhật......

Theo VĂN ĐỊNH -TUẤN PHÙNG (TTO)