Tỉnh Nghệ An có chủ tịch, phó chủ tịch UBND mới

Ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)



Theo Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)



Trước đó, sáng 14/5, 100% ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Đường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu để Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.Ông Nguyễn Xuân Đường được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An thay ông Hồ Đức Phớc trước đó vào ngày 12/3/2013 đã được Tỉnh ủy Nghệ An bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.Ông Nguyễn Xuân Đường sinh ngày 1/9/1958, quê xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An; là tiến sỹ quản lý giáo dục.Ông đã từng kinh qua nhiều vị trí, địa bàn công tác khác nhau ở huyện và ở tỉnh như giáo viên, Phó Ban Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.Cũng trong sáng 15/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bầu bà Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016./.