Tổ chức an táng 74 hài cốt liệt sĩ

Ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: Hơn 25 năm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An đã quy tập gần 12.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại Lào. Trong đó, 800 hài cốt liệt sĩ xác định được tên tuổi đã được đưa về gia đình để an táng, góp phần làm dịu nỗi đau của thân nhân liệt sĩ.

Đón các hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương (Nghệ An). Ảnh: Đ.LAM

Trước đó, tối 11-5, sau khi đón hài cốt liệt sĩ từ Lào về, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương và Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, chính quyền cùng thân nhân đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho anh linh các liệt sĩ.

Đ.LAM