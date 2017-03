Tổ chức chính quyền TP.HCM: Những sáng tạo “mở đường”

Ủy ban quân quản ngày đầu giải phóng Cùng với việc chuẩn bị các phương án về quân sự cho chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung ương Cục miền Nam đã chủ động chuẩn bị việc tiếp quản Sài Gòn và chỉ rõ: “Sau khi đánh đổ chính quyền trung ương, cần thực hiện chế độ quân quản trong một thời gian nhất định, tức là điều hành mọi việc bằng mệnh lệnh quân sự, nhằm đảm bảo cho thắng lợi triệt để, không theo lối hành chính thông thường”. Ngày 15-5-1975, trong lễ hội mừng chiến thắng, Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn-Gia Định do thượng tướng Trần Văn Trà làm chủ tịch đã làm lễ ra mắt đồng bào tại dinh Độc Lập. Ủy ban quân quản được thành lập ở bốn cấp: Thành phố - quận - phường, xã - khóm, ấp để thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục truy quét tàn quân địch ngoan cố chống cự; trấn áp những phần tử phản cách mạng chống phá chính quyền; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp quản và điều hành các cơ sở kinh tế-xã hội ở thành phố; xây dựng lực lượng tự vệ quần chúng; chuẩn bị những điều kiện cần thiết để chuyển sang chính quyền nhân dân cách mạng. Trong thời gian tám tháng (từ 30-4-1975 đến tháng 1-1976), chính quyền quân quản của thành phố đã thực thiện một khối lượng công việc rất to lớn, đã tiếp quản và điều hành toàn diện các cơ sở kinh tế-xã hội trên toàn bộ địa bàn thành phố mới giải phóng; bảo vệ và điều hành không gián đoạn các cơ sở phục vụ lợi ích công cộng, phục hồi sinh hoạt bình thường của thành phố ngay trong những ngày đầu tiên,... Chính quyền cách mạng ngay từ đầu đã thực hiện chính sách nhân đạo với binh sĩ chế độ cũ: Khoảng 400.000 binh lính chế độ cũ sau khi trình diện và học tập chính sách cách mạng (ba ngày) đã trở về đời sống công dân bình thường; hơn ba vạn sĩ quan khác, kể cả cấp tướng, cấp tá cũng không bị đưa ra tòa quân sự mà lần lượt được phục hồi quyền công dân ít lâu sau đó. Đã không hề có cảnh “trả thù tắm máu của cộng sản khi chiếm được thành phố” như luận điệu tuyên truyền của các thế lực chống cộng trước đó đã hù dọa. Từ tháng 1-1976, UBND cách mạng kế tục nhiệm vụ của Ủy ban quân quản. PGS- TS Trương Đắc Linh