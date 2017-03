Tổ chức lễ tang cấp nhà nước cho ông Võ Trần Chí

Tóm tắt tiểu sử - Sinh ngày 22-5-1927, tại xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An; thường trú tại 67 An Dương Vương, phường 8, quận 5 (TP.HCM). - Tham gia cách mạng tháng 8-1945; vào Đảng Cộng sản VN tháng 9-1946. - Năm 1964: Được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An. - Tháng 11-1986: Được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Tháng 12-1986: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, được bầu vào BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Tháng 6-1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, được bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. - Tháng 10-2006: Nghỉ hưu theo chế độ. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác…