Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Hồng Hà

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; Đoàn đại biểu Nhà nước do đồng chí Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước dẫn đầu; Đoàn đại biểu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu; Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến viếng đồng chí Hồng Hà và chia buồn cùng gia quyến.

Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Nông Đức Mạnh, nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Hồng Hà và chia buồn cùng gia quyến.

Đúng 12 giờ 30 phút, lễ truy điệu đồng chí Hồng Hà đã được cử hành trọng thể. Dự lễ truy điệu có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban lễ tang; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cùng gia đình, đồng chí và bạn bè của đồng chí Hồng Hà.

Lễ an táng đồng chí Hồng Hà được tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Theo HNM