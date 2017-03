Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Trần Quyết

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến viếng đồng chí Trần Quyết. Các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quyết.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trung tướng Trần Quyết. Ảnh: TTXVN

Hàng trăm đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Quân đội, Công an, các Bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng đồng chí Trần Quyết. Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến viếng đồng chí Trần Quyết.

Đúng giờ 11 giờ ngày 5-3, lễ truy điệu đồng chí Trần Quyết đã được cử hành trọng thể. Đến dự lễ truy điệu có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các tướng lĩnh Quân đội, Công an, lão thành cách mạng, cùng thân nhân gia đình và đồng đội, bạn bè thân hữu của đồng chí Trần Quyết.

Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, đồng chí Trương Tấn Sang đã ôn lại tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Quyết. Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, gần 70 năm tuổi Đảng, dù bất cứ cương vị nào, đồng chí Trần Quyết luôn nêu cao và giữ trọn phẩm chất cao quý của người Cộng sản kiên trung, thể hiện khí phách người chiến sỹ Cộng sản trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Trần Quyết

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, đồng chí Trần Quyết sớm được giác ngộ cách mạng, vượt qua tù đày, trải qua chiến đấu từ những ngày đầu khởi nghĩa cướp chính quyền năm 1945, đồng chí đã trở thành một nhà lãnh đạo có tầm chiến lược tài ba của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng và Viện kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Quyết đã có nhiều cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí Trần Quyết đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Sau lễ truy điệu, thi hài đồng chí Trần Quyết được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

