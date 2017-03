Tổ chức trọng thể lễ tang giáo sư Trần Văn Giàu

Đến viếng Giáo sư Trần Văn Giàu có đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn; đoàn Ban Bí thư Trung ương do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban lễ tang, làm trưởng đoàn; đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên làm trưởng đoàn; đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Hoàng Thám làm trưởng đoàn; đoàn Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải, làm trưởng đoàn; đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Văn Giàu.



Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; các nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công, Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi vòng hoa đến viếng Giáo sư Trần Văn Giàu.



Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt, cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến viếng, gửi vòng hoa viếng, chia buồn.



Trong niềm tiếc thương sâu sắc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng ghi vào sổ tang: “Kính viếng đồng chí Trần Văn Giàu, người con ưu tú của Nam Bộ thành đồng, người lãnh đạo tài năng, người trí thức, nhà khoa học uyên bác, người đảng viên Cộng sản kiên trung. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí thật to lớn và mãi mãi ngời sáng.”



Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên ghi vào sổ tang: “Bác Trần Văn Giàu, nhà cách mạng tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân, luôn sống mãi và để lại tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các thế hệ trí thức Việt Nam.”



Lời chia buồn của Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Vĩnh biệt bác Sáu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện noi gương bác, quyết tâm phấn đấu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố anh hùng trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, giàu đẹp. Vĩnh biệt bác Sáu, chúc hương hồn bác an giấc ngàn thu trong lòng Tổ quốc.”



Đến viếng Giáo sư Trần Văn Giàu còn có các đoàn của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh...



Thương tiếc ông Sáu Giàu, bác Sáu Giàu với tấm lòng nặng nghĩa nặng tình, trọn đời gắn bó với quê hương, với đất nước, với quê mẹ Long An, với vùng đất Sài Gòn-Gia Định và Nam Bộ, nhiều đoàn đại biểu và người dân Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và các tỉnh, thành phía Nam cũng đã đến viếng, chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi của nhà cách mạng lão thành tiêu biểu của Nam Bộ - Trần Văn Giàu.



Nhiều tập thể và cá nhân là các thế hệ học trò, đồng nghiệp của Giáo sư Trần Văn Giàu, từ nhiều nơi trong cả nước cũng đã về thắp hương kính viếng người thầy đáng kính, mẫu mực, cây đại thụ của giới khoa học, cánh chim đầu đàn của ngành khoa học xã hội và sử học Việt Nam.



Giáo sư, Viện sỹ Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trân trọng viết: “Vô cùng thương tiếc giáo sư, nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu, cây đại thụ của khoa học xã hội Việt Nam, người thầy kính mến của giới khoa học xã hội Việt Nam.”



Lễ viếng Giáo sư Trần Văn Giàu còn được tiếp tục đến sáng 25/12.



Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trọng thể vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 25/12 và lễ an táng được tổ chức tại quê nhà của giáo sư, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An./.







Theo Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)