Tố giác tham nhũng: Ai bảo vệ?

“Khả năng tự phát hiện tham nhũng trong các đơn vị chưa cao, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng còn chưa nghiêm”. Ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

"Việc phát hiện tham nhũng hầu như không phải do tổ chức cơ sở Đảng, do nội bộ tự phát hiện mà do quần chúng và báo chí tố giác”. Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Từ công an ấp thành ông xe ôm

Đến bây giờ anh Nguyễn Hoàng Thanh (xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang) vẫn còn rất ấm ức vì bỗng dưng mình bị thôi việc một cách tức tưởi. “Chỉ vì tố giác cán bộ ấp ăn chặn tiền của dân mà tôi từ một phó công an ấp thành ông xe ôm. Giờ sự việc trắng đen đã rõ nhưng quyết định cách chức tôi vẫn nằm im đó” - anh Thanh bức xúc.

Tháng 10-2007, anh Thanh khi ấy là phó công an ấp. Vì không chịu được những hành vi sai trái của ông trưởng ấp LVT, anh Thanh đã tố cáo ông này lên công an huyện. Khoảng một tháng sau đó, anh Thanh bị cho thôi việc với lý do: Sa sút trong công việc, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, tự phát ngôn với dân những chuyện nội bộ. “Nhưng họ không chỉ ra được tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ thế nào, cũng không chứng minh những gì tôi đã nói lung tung” - anh Thanh nói.

Những cá nhân có thành tích trong phòng chống tham nhũng trong ngày tuyên dương tại Ðà Nẵng tháng 12-2009. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tiến (cùng xã với anh Thanh) cũng mất việc vì lý do lãng xẹt. Phát hiện ra sự bất thường trong việc sử dụng tiền thương binh liệt sĩ của ông Lương Thanh Hải (cán bộ TBXH xã), ông Tiến đã tố giác. Sau đó, ông Hải được điều chuyển công tác, còn ông Tiến thì bị cho thôi việc (lúc ấy ông đang làm việc trong đài phát thanh xã) vì “sức khỏe yếu”.

Vụ việc cán bộ ăn chặn tiền chính sách như tố giác của anh Thanh, ông Tiến đã được cơ quan chức năng làm rõ. Những cán bộ liên quan đã phải chịu án tù (tháng 11-2009). Thế nhưng đến nay anh Thanh và ông Tiến vẫn chưa nhận được sự giải thích thỏa đáng từ chính quyền địa phương về nguyên nhân bị mất việc. “Chống tham nhũng mà bỗng dưng bị mất việc làm tôi rất hụt hẫng. Nếu không có sự tố giác của chúng tôi thì đâu có phát hiện ra các sai phạm đến mức lớn như vậy” - ông Tiến nói.

Mới phản ánh đã “lọt tin”

Nói về hành trình đấu tranh chống tiêu cực, ông Trần Hữu Việt (TP.HCM) chia sẻ: “Vất vả lắm! Tôi đấu tranh mấy chục năm, khó khăn lắm mới thành công nhưng cũng có nhiều lần bị trả thù”.

Ông kể, trong một kỳ tiếp xúc cử tri của HĐND quận năm 2008, ông có phản ánh một vụ tiêu cực nhà đất lên phó chủ tịch UBND quận. Vị phó chủ tịch này có làm việc lại với bí thư phường nơi bị tố giác. Nhưng ngay sau đó, không hiểu sao thông tin này lại lọt vào tay chủ nhà có hành vi sai trái. “Tôi đã bị một nhóm người chặn đánh dằn mặt bởi chính sự tố giác ấy” - ông Việt nói. Qua điện thoại, giọng ông vẫn đầy nỗi niềm: “Bị nạn thế tôi cũng nghĩ là bình thường thôi. Nhưng chỉ buồn vì đấu tranh chống tiêu cực mà lại không được ai bảo vệ”.

Ông Lê Phước Cẩm, người đã vạch trần vụ phá rừng Khe Diên (Quảng Nam), cũng tâm sự tại Hội nghị tuyên dương gương điển hình chống tham nhũng (ngày 15-12-2009): “Tôi thấy mình quá đơn độc. Cầm bằng chứng tố giác lên chi bộ thôn, thôn im lặng; tố lên Đảng bộ xã, xã lặng im. Tố lên đến huyện thì huyện để tin rò rỉ. Thậm chí khi bị đe dọa trực tiếp đến tính mạng toàn gia đình, tôi cũng không nhận được sự bảo vệ trực tiếp nào từ chính quyền dù đã thông báo rõ. May mà sự việc đã được cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương tiếp nhận, vào cuộc làm rõ…”.

Không sợ! "Khi tôi làm đơn tố cáo cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, cũng có một số người hỏi tôi không sợ bị trả thù sao. Tôi trả lời nếu ai cũng thấy sợ thì còn ai dám đấu tranh nữa. Mình không đấu tranh xã hội này còn nguy hiểm hơn." Bà Vũ Thị Vẻn (Bắc Kạn) Phát biểu tại hội nghị tuyên dương gương chống tham nhũng ngày 15-12-2009 Bị chửi là thằng ngu “Khi nộp đơn cho Cục Hàng không Việt Nam, thực tế tôi không hy vọng nhiều lắm. Bởi trước đó tôi đã khuyến cáo JPA rất nhiều lần nhưng mọi chuyện đều bị bưng bít. Có nhiều người từng chửi tôi là thằng ngu khi nộp đơn tố cáo và bị sa thải.” Ông Bernard John McCune, nguyên kỹ sư trưởng của hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA), trả lời Vietnamnet ngày 12-1-2010. Ông chính là người tố cáo JPA sử dụng máy bay không an toàn

MINH CƯỜNG - MAI PHƯƠNG

Bài 2: Muôn trùng khó cho người tố giác