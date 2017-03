Tòa án lương tâm

Và nếu tòa án là biểu tượng tập trung của luật pháp, mà luật pháp là lĩnh vực của sự tất yếu thì lương tâm lại thuộc về lĩnh vực đạo đức, một lĩnh vực của sự tự do. Khi cả hai lĩnh vực ấy kết hợp làm một, sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi để có thể đương đầu với những thế lực hiện tồn đang nhân danh pháp lý để đối chọi lại công lý và đạo đức với cả ba phiên tòa của ba cấp tòa án Mỹ bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Điều này chẳng khó hiểu. Không phải lúc nào chính nghĩa cũng dễ dàng chứng minh sức mạnh của mình để đánh bại những thế lực hắc ám. Cái phi lý vẫn còn ngự trị đầy rẫy trên thế gian này. Đã từ rất lâu rồi, loài người từng chứng kiến những cái phi lý, điều đại văn hào Shakespeare từng tố cáo: “Đổi trắng thay đen, biến xấu thành tốt, biến kẻ gian thành người ngay, hèn hạ thành cao sang, già cả thành trẻ trung, khiếp nhược thành dũng cảm. Đó là cái gì, hỡi các đấng thần linh bất tử?”.

C. Mác trả lời là lợi nhuận, mà để có nó người ta bất chấp cả giá treo cổ!

“Đổi trắng thay đen, biến xấu thành tốt, biến kẻ gian thành người ngay”, đó là điều dư luận Mỹ và nhân dân thế giới ngày càng thấy rõ qua các vụ kiện chất độc da cam. Vì lợi nhuận, các công ty Mỹ đã làm cái điều phi nhân tính ấy. Điều phi nhân tính ấy lại đang được những thế lực nhân danh công lý bao che. Các cấp tòa án Mỹ vừa qua vẫn khăng khăng chất da cam chỉ là chất diệt cỏ! Họ đang giày xéo lên lương tri của những nhà khoa học Mỹ và của đông đảo người Mỹ vốn tự hào về biểu tượng của tự do. Cần nhớ rằng, tự do là khát vọng của con người, tự do không làm ngơ trước nỗi đau của “những người đau khổ nhất trong những người đau khổ” như trong thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa gửi đến tòa án. Thật nghiệt ngã khi cả con trai và cháu nội của đô đốc hải quân Mỹ Zumwalt, người đã ký sắc lệnh về việc rải chất độc da cam, lại chính là hai trong những người đau khổ nhất trong những người đau khổ ấy!

Nhà sử học Larry Berman, người đã viết về Phạm Xuân Ẩn, đang viết cuốn sách về chân dung Zumwalt, cho biết chính vị đô đốc “cảm thấy mình bị chính phủ lừa dối, vì ông không được biết chất độc đó giết người nên đã cho sử dụng. Sau khi biết, ông đã chất vấn Quốc hội, tòa án, đề xướng việc khởi kiện của các cựu binh Mỹ ở Việt Nam nhiễm chất độc da cam.” Rồi đây, đối diện với “tòa án lương tâm”, người Mỹ cũng như cả loài người sẽ đẩy tới vụ kiện chất độc da cam, vì đó“ là vũ khí khủng khiếp nhất mà chính phủ Mỹ dùng cho chiến tranh. Nhiều nạn nhân vô tội cả người Mỹ lẫn người Việt. Hơn 40 năm rồi họ vẫn đang bị ảnh hưởng. Nó khủng khiếp hơn cả bom nguyên tử” - như Larry Berman tố cáo.

Lương tâm không bao giờ đòi hỏi con người làm nhiều hơn cái nó có nghĩa vụ phải làm và con người không bao giờ có nghĩa vụ phải làm nhiều hơn cái nó có thể làm. Vấn đề là lương tâm được thức tỉnh.

“Tòa án lương tâm” vừa bế mạc đã làm được việc đó.