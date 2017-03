Tội phạm có tổ chức gia tăng

Chiều 25-10, QH đã nghe bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. QH cũng đã nghe báo cáo công tác của viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao...

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, năm 2011 tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân là do tác động phức tạp của tình hình kinh tế-chính trị thế giới ảnh hưởng đến kinh tế của nước ta, nhiều doanh nghiệp phá sản, tỉ lệ thất nghiệp cao. Mặt trái của cơ chế thị trường trong nhiều năm qua đã làm cho sự phân tầng xã hội tiếp tục nới rộng khoảng cách. Đạo đức xã hội xuống cấp, lối sống thực dụng, ứng xử bạo lực còn phổ biến… nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn có hiệu quả. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, hoạt động có tổ chức gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, tội phạm sử dụng vũ khí nóng tăng hơn 6,8%. Số người phạm tội chưa thành niên tăng hơn 1% với hơn 11.000 đối tượng. Tội phạm về kinh tế tăng hơn 4%. Các loại tội phạm công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường, khai thác trái phép khoáng sản cũng tăng. Vi phạm trong lĩnh vực khai thác bảo vệ rừng diễn ra phổ biến.

Cạnh đó, số vụ TNGT cũng tăng 7,7%, làm chết hơn 11.000 người.

Báo cáo của VKSND Tối cao cho thấy: Qua tố giác, VKSND các cấp đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố hơn 270 vụ, tăng 70 vụ so với cùng kỳ. Hủy 53 quyết định không khởi tố vụ án, 57 quyết định khởi tố vụ án không có căn cứ pháp luật. VKS đã ban hành 937 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, tăng 20%. Tòa án chấp nhận kháng nghị đạt tỉ lệ 60%.

Trong kỳ, tòa đã tuyên 18 bị cáo không phạm tội, VKS đã kháng nghị tuyên có tội đối với 15 bị cáo. VKS đã tiếp nhận 31 đơn đề nghị bồi thường và đã tiến hành bồi thường cho 17 trường hợp.

Trong năm 2011, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố điều tra 37 vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp với 62 bị can, tăng 270% so với cùng kỳ. Trong đó đã truy tố 18 vụ, 30 bị can.

Năm 2011, tỉ lệ các vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán là 37%, tỉ lệ cho hưởng án treo giảm 3,8%,.

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, phòng ngừa tội phạm, điều tra, xét xử, thi hành án trong năm qua còn nhiều hạn chế. Hiệu quả về phát hiện các vụ án về tham nhũng, kinh tế còn thấp. Số vụ án bị khởi tố điều tra chưa phản ánh đúng với tình trạng vi phạm pháp luật của cán bộ các cơ quan tư pháp. Chính phủ cần nghiên cứu phân tích sâu hơn để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.

THANH LƯU