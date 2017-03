Tội phạm công nghệ cao đe dọa an ninh, quốc phòng

Theo Bộ TT&TT, thời gian gần đây tình hình an toàn thông tin trên mạng diễn biến ngày càng đáng quan ngại. Các loại tội phạm công nghệ cao đang đe dọa hay làm ảnh hưởng tới vấn đề quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.



Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho rằng cần phải sớm ban hành các văn bản pháp luật thống nhất để điều chỉnh toàn diện hoạt động an toàn thông tin. Hiện dự thảo Luật An toàn thông tin đang được Bộ TT&TT lấy ý kiến rộng rãi và sẽ hoàn chỉnh để trình Chính phủ xem xét vào tháng 10 tới. Dự thảo Luật An toàn thông tin lần này có chín chương, 55 điều.

TẤN TÀI