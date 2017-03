Tội phạm dùng chất nổ tăng gần 200%

Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2012, có 66 vụ tội phạm dùng chất nổ, gây nổ, tăng 186,9% so với năm 2011.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ - người phát ngôn Bộ Công an, trong năm qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội có tính chất bạo lực, hung hãn, manh động hơn, tăng 2,69% so với năm 2011. Ngoài ra việc mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nghiêm trọng. Hoạt động tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa hình sự, kinh tế, ma túy hoặc núp dưới hình thức các doanh nghiệp để hoạt động phạm tội.

Các đối tượng phạm tội có xu hướng ngày càng trẻ hóa và chống người thi hành công vụ tăng 5,6%. Đối tượng phạm tội lần đầu khoảng 75% và có độ tuổi 18-30 chiếm đến 68%. Để kiềm chế việc gia tăng, trong năm qua Bộ Công an đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp, tập trung vào các loại tội phạm nguy hiểm có tổ chức, xuyên quốc gia, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ để gây án…

Với những sai phạm trong ngành, Bộ Công an xác nhận thái độ, tác phong của các chiến sĩ công an, nhất là các chiến sĩ trong ngành CSGT, vẫn cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên, CSGT có nhiều gương tốt việc tốt, không nhận hối lộ, dũng cảm hy sinh. Với những sai phạm tiêu cực, Bộ Công an kiên quyết xử lý nghiêm khắc.

l Ngày 13-12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, cho biết đã báo cáo Bộ Công an để kiến nghị Chính phủ sửa một điều trong Nghị định 82 về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Thay vì quy định cụ thể tên loại thuốc, biệt dược dùng thi hành án, sẽ quy định chung để Bộ Công an cùng Bộ Y tế chủ động lựa chọn những loại thuốc khác nhau để thi hành án tử hình.

Trước đó, tại kỳ họp QH tháng 11, Chính phủ đã báo cáo với QH về vướng mắc trong thi hành án tử hình và đề nghị sửa Luật Thi hành án hình sự, bổ sung thêm hình thức tử hình bằng xử bắn thay vì chỉ tiêm thuốc. Vì luật mới ban hành chưa lâu, còn cần thời gian đánh giá nên Thường vụ QH không đồng tình sửa mà yêu cầu Chính phủ tìm giải pháp khác tháo gỡ khó khăn.

Theo báo cáo của Chính phủ, từ khi Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực, tháng 7-2011 đến nay, việc thi hành án tử hình đã bị đình hoãn hoàn toàn. Dù đã cơ bản chuẩn bị xong cơ sở vật chất, phương tiện, phòng thi hành án nhưng do không tìm được nguồn thuốc nên đến naay tồn đọng hơn 420 trường hợp tử tù chưa thi hành án được.

NGUYỄN DÂN - NGHĨA NHÂN