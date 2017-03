Tội phạm môi trường chưa được xử lý nghiêm

Hôm qua (23-10), Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác thi hành án; báo cáo của viện trưởng VKSND tối cao; báo cáo của chánh án TAND tối cao và một phần báo cáo thẩm tra những báo cáo nêu trên.

Tội phạm gia tăng

Theo đánh giá của Chính phủ, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2008 diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm như cướp tài sản, giết người, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm trẻ em... Hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức dùng vũ khí “nóng” gây án diễn biến phức tạp...

Bà Lê Thị Thu Ba - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng: “Sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một số cơ quan, tổ chức địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tội phạm, việc xử lý thiếu triệt để, thiếu kiên quyết chậm được khắc phục...”.

Bà Thu Ba cho rằng một số tội phạm về môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, gây hậu quả xấu diễn ra phổ biến, trong thời gian dài chưa được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh, gây bức xúc trong nhân dân. Bà nói: “Báo cáo chưa nêu rõ nguyên nhân của tình trạng trên, chưa chỉ rõ trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, xử lý không nghiêm, những khó khăn, vướng mắc trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực này”.

Số người bị truy tố oan cao

Theo báo cáo của viện trưởng VKSND tối cao, về cơ bản, việc truy tố của VKS các cấp là đúng người, đúng tội, công tác kiểm sát, xét xử các vụ án hình sự có tiến bộ, tỷ lệ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được tòa án xét xử chấp nhận khá cao... Tuy nhiên, báo cáo này lại cũng thừa nhận số người bị truy tố oan trong năm 2008 còn cao. Đáng chú ý, hơn 50 bị cáo bị VKS truy tố nhưng tòa án cấp sơ thẩm tuyên không phạm tội, số lượng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng vụ án do cơ quan điều tra cấp trung ương điều tra và VKSND tối cao kiểm sát điều tra khá nhiều. Trong khi đó, kiểm sát viên VKSND cấp tỉnh phải thực hiện quyền công tố theo ủy quyền nên rất khó khăn trong quá trình thực hành quyền công tố và tranh tụng tại phiên tòa. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hồ sơ thường phải trả đi trả lại nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết vụ án, gây bức xúc, nghi ngờ trong xã hội.

Bà Lê Thị Thu Ba cho rằng nhiều hạn chế Ủy ban Tư pháp đã kiến nghị trong báo cáo thẩm tra năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến tích cực. Dễ nhận thấy nhất là chất lượng thực hành quyền công tố, đặc biệt là khả năng tranh tụng của các kiểm sát viên tại phiên tòa còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp. “Một số trường hợp kiểm sát viên trách nhiệm chưa cao, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ buộc tội, gỡ tội, không nắm chắc hồ sơ vụ án nên buộc tội, tranh luận lúng túng, thiếu thuyết phục, thậm chí đã không bảo vệ được quyết định truy tố” - báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp chỉ rõ.

Ủy ban Tư pháp cũng chưa đồng tình với VKS trong việc đình chỉ điều tra, nhất là đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự (TNHS), trong khi đó Điều 25 của Bộ luật Hình sự quy định các trường hợp miễn TNHS rất chặt chẽ. Do vậy, ủy ban đề nghị VKS phân tích rõ, trong số gần hàng trăm trường hợp được đình chỉ điều tra do miễn TNHS, có bao nhiêu người được miễn theo Điều 25.