Tội phạm nghiêm trọng gia tăng

Thu hồi 100% tài sản tham nhũng: Chuyện không tưởng Trong số 10 vụ án lớn thì có sáu vụ đã có kết luận điều tra, đã hoàn tất cáo trạng và tống đạt cáo trạng. Trong đó, ở Hà Nội sẽ xét xử ba vụ gồm Dương Chí Dũng - Vinalines, vụ Dương Tự Trọng tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn và vụ Ngân hàng ACB - Nguyễn Đức Kiên. Còn trong TP.HCM sẽ xét xử ba vụ: vụ Huỳnh Thị Huyền Như của Ngân hàng Công thương, vụ Vifon và vụ Công ty Cho thuê Tài chính 2. Những vụ này đã hoàn tất cáo trạng, thời gian cụ thể tòa án sẽ quyết định nhưng chắc chắn phiên tòa sẽ được mở trong quý IV năm nay. Những vụ còn lại khả năng phải sang 2014. Đối với việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước cũng vậy khả năng thu hồi tài sản không bao giờ thu được 100%. Tuy nhiên, trong tương lai theo tôi cũng cần phải sửa đổi BLTTHS để tăng thêm khả năng truy thu tài sản. Bởi chúng ta đang có một hạn chế là những tài sản được chứng minh hình thành một cách bất hợp pháp từ con đường phạm tội thì mới được thu. Tôi nghĩ là sắp tới chúng ta phải khắc phục việc này. Viện trưởng VKSND Tối cao NGUYỄN HÒA BÌNH Quyết liệt chống bảo kê tội phạm Vấn đề tội phạm trong nước, nhất là khi Việt Nam gia nhập kinh tế thị trường, vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là các băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen, tội phạm ma túy, tội phạm ở độ tuổi vị thành niên, chống người thi hành công vụ. Quan điểm của CP là phải xử lý nghiêm, kiên quyết, liên tục, chống bảo kê, bao che tội phạm ở mọi cấp, mọi ngành. Nơi nào tội phạm hoành hành thì ở đó cấp ủy, chính quyền địa phương, trước hết là ngành công an phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và chính quyền. Cụ thể như thời gian qua đã xử lý một lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới, An Giang; rồi nhiều trưởng công an đã bị phê bình khi để xảy ra tội phạm như ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Giao Thủy (Nam Định), Bình Thạnh (TP.HCM)… Thứ hai, nếu có tội phạm phải truy bắt đến cùng để đảm bảo bình yên cho nhân dân. Trên tinh thần đó, chúng ta đã nhân rộng nhiều mô hình tốt, mở các đợt tấn công tội phạm ở nhiều góc độ khác nhau, để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, xây dựng xã hội an toàn cho người dân là việc quan trọng. Phó Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC Tỉ lệ bồi thường oan chỉ đạt 21% Năm 2013, VKSND các cấp đã thụ lý 37 đơn yêu cầu bồi thường cho người bị oan, đã thương lượng và bồi thường 1,4 tỉ đồng cho tám trường hợp. Nhìn chung, tỉ lệ giải quyết còn thấp, đạt 21,6%. Có những đơn khiếu nại gay gắt nhưng chậm giải quyết; có trường hợp để kéo dài, tồn đọng. Điển hình, vụ ông Phan Văn Lá ở Long An làm bị can đã 21 năm, đi kêu oan nhiều năm mãi đến tháng 9-2013 mới được xem xét, giải quyết. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH NGUYỄN VĂN HIỆN Kết quả THA dân sự không đạt chỉ tiêu Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, có gần 10.000 việc tài sản bán đấu giá nhiều lần không thành nên kết quả thi hành án dân sự (THADS) không đạt nhiệm vụ đề ra. Tính đến hết tháng 9-2012, ngành đã giải quyết xong 492.975 việc (đạt 86,53%), thi hành xong 28.965 tỉ đồng (đạt 73,17%); miễn, giảm THADS khoảng 6.000 việc với tổng giá trị hơn 32 tỉ đồng. Các cơ quan THADS địa phương cũng đã thụ lý 17 vụ việc yêu cầu bồi thường, đã giải quyết 16 vụ việc, bồi thường hơn 6,8 tỉ đồng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp HÀ HÙNG CƯỜNG Có đến 6.371 bị án còn ngoài xã hội Tính đến ngày 30-9-2013 có 144.212 người bị kết án tù; có 128.712 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, 9.129 đang giam giữ tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ, chờ hoàn tất thủ tục đưa đi thi hành án, có đến 6.371 bị án còn ngoài xã hội. Điều đáng lưu ý là có 1.249 trường hợp công an chậm xác minh, hoàn tất thủ tục đưa đi chấp hành án; 114 bị án hết thời hạn tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án và 348 bị án đang tại ngoại mà TAND chưa chuyển công an quyết định thi hành án. Có 52.159 phạm nhân cải tạo tốt được giảm chấp hành hình phạt tù nhưng còn có 153 phạm nhân phạm tội mới trong thời gian chấp hành án phạt tù. Chánh án TAND Tối cao TRƯƠNG HÒA BÌNH