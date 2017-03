Tôn vinh cây lúa Việt Nam

Xây dựng nông thôn văn minh hiện đại

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vị trí của cây lúa, hạt gạo trong đời sống người Việt Nam. Cây lúa là cây lương thực chủ lực, sản lượng chiếm trên 90% cây lương thực có hạt, tạo việc làm và thu nhập cho trên 80% người dân sống ở nông thôn. Cây lúa, hạt gạo giữ vai trò quan trọng bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Trong những năm qua, thực hiện đổi mới, nông nghiệp Việt Nam có những thắng lợi to lớn, nổi bật là sản xuất lương thực. Sản xuất lúa gạo phát triển, đưa Việt Nam từ nước nhiều năm thiếu lương thực trở thành nước đủ lương thực, bảo đảm an ninh lương thực của đất nước trong mọi tình huống. Và trong 21 năm qua, xuất khẩu 74 triệu tấn gạo, mang về 20 tỉ USD cho đất nước và đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo.

Nông dân tham quan triển lãm cây lúa tại Festival. Ảnh: Gia Tuệ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định những kỳ tích trong sản xuất lúa gạo Việt Nam là sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của hàng triệu hộ nông dân. Song song đó là sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành và sự chung tay, góp sức của các nhà khoa học, doanh nghiệp... Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ I là việc làm rất có ý nghĩa, tạo điều kiện cho người sản xuất, doanh nghiệp, nhà khoa học, đơn vị xuất khẩu lúa gạo gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác và đây là dịp tôn vinh nền văn minh lúa nước, cây lúa, hạt gạo và người trồng lúa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Phải khắc phục tình trạng được mùa mất giá, phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển bền vững hiệu quả trong sản xuất kinh doanh lúa gạo để cải thiện đời sống của người trồng lúa tốt hơn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xây dựng nông thôn ngày càng văn minh hiện đại”.

Nhiều hoạt động bổ ích

Festival sẽ là một hình thức tổ chức phối hợp, là điểm đến, là chiếc cầu nối cho những suy nghĩ, những sáng kiến, những ước mơ về lúa gạo Việt Nam góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu lúa gạo Việt Nam, làm cho hạt gạo Việt Nam có tính cạnh tranh ngày càng cao. Đây là sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng lần đầu tiên tổ chức tại Hậu Giang, một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, vùng trọng điểm sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Festival lúa gạo Việt Nam kéo dài đến hết ngày 2-12 với các hoạt động chính: Lễ hội khai mạc, bế mạc giới thiệu giá trị nghệ thuật đặc trưng của sông nước Cửu Long gắn với văn minh lúa nước và bản sắc văn hóa mỗi vùng miền của đất nước; bốn cuộc hội thảo gồm: Lúa gạo Việt Nam - Xuất khẩu và hội nhập, Xúc tiến đầu tư, Kinh xáng Xà No - Con đường lúa gạo miền Hậu Giang, Cây lúa nước Việt Nam.

Trong khuôn khổ của festival còn có Lễ hội đua ghe ngo, Lễ hội ẩm thực, Liên hoan đờn ca tài tử Nam Bộ, tái hiện chợ nổi, hội thi Duyên dáng áo bà ba, giải thưởng tôn vinh những nông dân có sáng kiến đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam, giải thưởng Thần nông hội nhập, giải thưởng cho doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo có uy tín của Việt Nam.

Tại festival còn có các gian hàng triển lãm của các doanh nghiệp ngành kinh doanh lương thực và doanh nghiệp có sản phẩm phục vụ sản xuất lúa gạo, của các tỉnh, thành phố, triển lãm trong nhà và ngoài trời trình diễn về cây lúa nước.

GIA TUỆ