Tổng Bí thư chúc Tết Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng

Tới thăm và chúc Tết Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chuyển tới các lãnh đạo, chỉ huy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chào thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân tới những cán bộ, chiến sỹ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững hòa bình cho đất nước và cuộc sống yên vui hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng với các nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư hết sức vui mừng vì ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chiến lược đang được triển khai thực hiện có hiệu quả, Bộ Quốc phòng đã có những việc làm hết sức thiết thực, cụ thể nhằm chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ trên khắp các vùng, miền đón Tết, vui Xuân an toàn, lành mạnh. Những hoạt động đó hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với những chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các vùng biên giới, hải đảo xa xôi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh năm 2010 đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc. Đây là dịp để ôn lại quá khứ, tự hào về truyền thống của đất nước, dân tộc và nhân lên niềm tin vào tương lai của đất nước, dân tộc. Năm qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh... tác động bất lợi đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội, nhưng toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng, giữ vững ổn định chính trị xã hội, duy trì đà tăng trưởng kinh tế, thế và lực của đất nước ngày càng đi lên.

Ông khẳng định trong những thành tựu chung của toàn Đảng, toàn dân, có sự đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng. Thế trận lòng dân, nền quốc phòng của chúng ta ngày càng vững chắc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, giữa dân với Đảng, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, sắp tới, cần triển khai việc học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đại hội XI, từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn. Trong đó, Bộ Quốc phòng cần phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng bước sang năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, với niềm tin mới, khí thế mới, xây dựng lực lượng quân đội thự lập nhiều chiến công mới, với niềm tin và khí thế mới, không ngừng phấn đấu xây dựng quân đội thực sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh của Tổ quốc.

Báo cáo về tình hình công tác và việc tổ chức đón Tết Tân Mão 2011, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương cho biết tình hình biên giới, trên biển đảo và các địa bàn trọng điểm vẫn giữ vững ổn định.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị về việc sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Tân Mão với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Về tổ chức cho bộ đội đón Tết, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân bảo đảm cấp đủ lương, phụ cấp, tiêu chuẩn, chế độ Tết cho cán bộ chiến sỹ; hoàn thành vận chuyển và cấp phát lương thực, thực phẩm, quà Tết cho bộ đội Trường Sa, bảo đảm cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân trên đảo vui Xuân đón Tết. Bộ cũng đã tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách, các cơ sở điều dưỡng thương, bệnh binh, hỗ trợ bộ đội đang làm nhiệm vụ tại các địa bàn đặc biệt khó khăn; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác sản xuất, vận chuyển, bắn pháo hoa trong dịp Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân xin hứa sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bảo vệ an toàn cho nhân dân đón Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dự cuộc gặp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân" do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng và chuẩn bị đón Tết Tân Mão 2011.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, và Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Trung ương Ngô Văn Dụ, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng đã tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua, đặc biệt là đã góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp năm mới, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương, mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trước mắt là hoàn thành sớm các bộ văn kiện của Trung ương, xây dựng chương trình toàn khóa của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo Nguyễn Thị Sự (TTXVN/Vietnam+)