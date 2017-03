Tổng Bí thư kiểm tra Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Báo cáo với Tổng Bí thư, ông Trần Xuân Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cho biết năm 2012 tập đoàn khai thác được hơn 44 triệu tấn than cùng các loại tinh quặng đồng, đồng thỏi, kẽm thỏi. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt gần 98.000 tỉ đồng, gấp hơn bốn lần so với năm 2005 (năm đầu tiên chuyển sang mô hình tập đoàn); nộp ngân sách 13.880 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư yêu cầu tập đoàn trong quá trình phát triển phải chú ý đảm bảo nhanh nhưng bền vững, rút ra những bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước. “Bền vững tức là sản xuất ra phải bán được, giữ được môi trường, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống cho người lao động. Phát triển phải có quy hoạch, kế hoạch, phương án sản xuất và không phải là khai thác bằng mọi giá” - Tổng Bí thư nhấn mạnh. Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay và sắp tới phải phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh.

HL