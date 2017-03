Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết TP.HCM

Sau khi thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, TP.HCM là địa phương thứ hai đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến thăm và chúc tết trên cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang TP.HCM. Ảnh: Thanh Hải

Tại buổi gặp, đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã báo cáo với Tổng Bí thư những thành tích đạt được của chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2010.

Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Lê Thanh Hải cũng nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức mà thành phố đang đối mặt như nạn kẹt xe trên địa bàn thành phố với đặc điểm là lượng xe gắn máy và xe ô tô tăng quá nhanh. Ngoài ra có thêm khoảng 30% lượng xe các tỉnh lưu thông qua trên địa bàn thành phố khiến cho tình hình kẹt xe ngày càng gia tăng. Tình hình ngập nước tại thành phố có chiều hướng gia tăng, do nước biển dân và tình hình biến đổi khí hậu khá nhanh…

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng thể hiện rõ quyết tâm của thành phố vượt qua mọi khó khăn để đạt mục tiêu tổng quát, xứng đáng là thành phố mang tên Bác: năng động, sáng tạo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ vững ổn định kinh tế chính trị xã hội, tích cực đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước. Trong đó, có sáu chương trình trọng tâm là: Giải quyết ùn tắc giao thông, giảm ngập nước (đặc biệt khu vực nội thành), chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính và bảo vệ môi trường.

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón xuân Tân Mão 2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự xúc động khi đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Hải)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong các cuộc kháng chiến, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang TP.HCM đã có những đóng góp to lớn cùng cả nước chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do. Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM luôn đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp chung của dân tộc.

"Suốt mấy chục năm qua, thành phố luôn đi đầu trong nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, trong đó, có sự đóng góp cả công sức, mồ hôi, xương máu để thống nhất đất nước. Trên lĩnh vực nào TP.HCM cũng có những đóng góp quan trọng. TP.HCM luôn thể hiện sự năng động, vượt lên, không cam chịu những khó khăn mà luôn biết cách vượt qua, năng động, đổi mới, đặc biệt năm 2010 thành phố đã đạt nhiều thành tựu và đóng góp to lớn cho đất nước. Thành phố không chỉ là địa phương có diện tích rộng, dân số đông mà còn thể hiện trong chiều sâu của con người và vùng đất, luôn có ý chí kiên cường”, Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải. Ảnh: TH

Tổng Bí thư tin tưởng rằng trong năm 2011, Đảng bộ và nhân dân TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, đổi mới mạnh hơn nữa, phát huy nội lực để cùng cả nước đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới Đảng bộ và nhân dân TP.HCM lời thăm hỏi chân tình cùng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp chào đón năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc.

