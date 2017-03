Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Obama

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Hussein Obama thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Obama tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm của Tổng thống Obama, coi đây là sự tái khẳng định cam kết của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.



Tổng Bí thư thông báo cho Tổng thống Obama về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới.



Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam tiếp tục coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới.





Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Hussein Obama thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)



Tổng Bí thư ghi nhận và hoan nghênh Chính quyền, Quốc hội và nhiều tổ chức nhân dân của Hoa Kỳ đã và đang hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động giải quyết hậu quả chiến tranh; bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng này.



Tổng Bí thư cũng tái khẳng định chủ trương của Việt Nam đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với Việt Nam trong quá trình thực thi TPP. Tổng Bí thư cũng trao đổi với Tổng thống Obama về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.



Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư hoan nghênh những tuyên bố và hành động của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực; đồng thời, khẳng định lại lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.



Tổng thống Obama cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam; một lần nữa chức mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội lần thứ XII của Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp, phát triển năng động và cho biết sau này sẽ trở lại thăm khi điều kiện cho phép.



Tổng thống đánh giá cao vai trò và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn trong thời gian vừa qua nói chung và trong chủ trương chiến lược đối với tiến trình đàm phán TPP nói riêng.



Tổng thống Obama khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; nhấn mạnh sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thực hiện TPP, theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2013 và Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2015.



Tổng thống khẳng định việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mới trong quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Obama nêu bật sự cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.



Tổng thống bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

Theo Vietnam+