Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Thủ đô

Nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ TP Hà Nội và đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ TP Hà Nội cần chỉ đạo tổ chức thật tốt việc đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, bảo đảm cho mọi người dân, mọi nhà đều được vui Tết đón Xuân. Trong đó, Đảng bộ và các cấp chính quyền đặc biệt chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chu đáo các gia đình nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đồng thời phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh TP Hà Nội phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tới đây, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã đề ra, vừa bảo đảm đúng thời gian, vừa bảo đảm chất lượng tốt. Đồng thời phải đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân Thủ đô; giải quyết tốt hơn những vấn đề quản lý đô thị, đất đai, ô nhiễm môi trường, ngập úng, ùn tắc, tai nạn giao thông và những vấn đề xã hội bức xúc khác để thiết thực phục vụ lễ kỷ niệm.

Thành phố cần quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trong đó, sớm trình duyệt và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển tổng thể Thủ đô Hà Nội có tầm nhìn dài hạn, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch cụ thể cho các cấp, các ngành và các lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, đẩy nhanh tiến trình "Xây dựng Thủ đô Hà Nội thanh lịch-văn minh-hiện đại", thực sự là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị-hành chính quốc gia và trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư gửi lời chúc Tết tới các cán bộ cách mạng lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ lực lượng vũ trang của Hà Nội.

Theo Thanh Xuân (Chinhphu.vn)