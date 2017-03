Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm TP Auckland

Thăm Viện Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm Auckland, Tổng Bí thư dành nhiều thời gian tìm hiểu hoạt động của ngành nông nghiệp rất phát triển ở New Zealand. Tổng Bí thư cho rằng đây là tiềm năng to lớn mà hai nước cần đẩy mạnh hợp tác.

Trước đó, chiều 10-9, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dự một phiên họp của Quốc hội New Zealand. Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và New Zealand.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã có cuộc gặp ông Phil Goff, lãnh tụ phe đối lập New Zealand. Ông Phil Goff khẳng định ủng hộ quan điểm của chính phủ New Zealand tăng cường quan hệ mọi mặt với Việt Nam.