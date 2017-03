Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bộ trưởng Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên

Ngày 26-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên do đồng chí Ju Jang Song, ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên, dẫn đầu đang ở thăm nước ta.

Đồng chí Ju Jang Song báo cáo về kết quả làm việc và về mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên với Bộ Công an Việt Nam. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh những tiến triển trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình; hoan nghênh các nỗ lực của hai miền trong tiến trình hòa bình thống nhất bán đảo Triều Tiên trên cơ sở độc lập tự chủ, dân tộc tự quyết theo tinh thần Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên ngày 15-6-2000 và ngày 4-10-2007. AX (Theo TTXVN)