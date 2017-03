Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Xây dựng mô hình nông thôn mới phù hợp vùng đồng bằng

Tổng Bí thư đề nghị tỉnh Long An cùng với quy hoạch các cụm tuyến dân cư là việc bố trí lại nơi ở của nhân dân để tạo cuộc cách mạng trong xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, phù hợp điều kiện đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư cho rằng phát triển công nghiệp là hướng đi đúng của Long An. Nhưng việc phát triển khu công nghiệp thiếu tính toán kỹ làm cho đầu tư vốn bị dàn trải, lãng phí, tỷ lệ lấp đầy đạt thấp (mới đạt 27%). Chất lượng và cơ cấu ngành nghề đầu tư còn ít những dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế lớn. Đây là những vấn đề mà Long An cần quan tâm giải quyết trong thời gian tới. Tổng Bí thư nhấn mạnh khi làm công nghiệp phải chú ý xây dựng các cơ sở hạ tầng đi liền như nhà ở công nhân, trường học, chợ... Tổng Bí thư đề nghị tỉnh ưu tiên dành đất cho sản xuất lúa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.