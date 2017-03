Tổng cục Hải quan buông lỏng quản lý xuất khẩu than

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Sản cho biết tại cuộc họp báo chiều 28-5, qua kết quả kiểm tra chứng từ, tài liệu một số lô hàng than cho thấy hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu không đúng quy định, nhất là với những tàu than chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp. Giá xuất khẩu do doanh nghiệp khai báo cũng có dấu hiệu bất hợp lý như không tính chi phí vận chuyển nhưng vẫn được hải quan chấp nhận.