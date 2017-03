Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2007

Tới dự còn có các bà Hà Thị Khiết, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư; lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy và Ban Dân vận các địa phương trong cả nước.

Sau ý kiến phát biểu khai mạc của bà Hà Thị Khiết, ông Ðinh Hữu Cường, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư trình bày báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008, cho biết:

Năm 2007,cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đất nước, công tác dân vận của Ðảng có nhiều chuyển biến rõ nét trong việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động,góp phần quan trọng vào việc củng cố,tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng và nhân dân, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội.

Công tác dân vận của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và của Mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng được tăng cường. Công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng.Thông qua hoạt động thực tiễn,vai trò của công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể được khẳng định. Ðội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể được bồi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành, càng thêm gắn bó với nhân dân, trách nhiệm với công việc, sâu sát với tình hình và giúp Ðảng, Nhà nước giải quyết tốt hơn những vấn đề đặt ra của thực tiễn.

Báo cáo đề cập một số mặt hạn chế, yếu kém , nêu rõ các nguyên nhân của những thành công và những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2008, báo cáo nêu lên tám nhiệm vụ, 11 giải pháp cụ thể, để tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của Ðảng, của cả hệ thống chính trị, củng cố quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân, tập hợp, động viên được mọi tầng lớp nhân dân hăng hái phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp CNH, HÐH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng...

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh phát biểu ý kiến, nêu rõ: Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn tiếp tục vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng.

Kinh tế phát triển đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, công tác xoá đói, giảm nghèo có kết quả tốt, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được bảo đảm, quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới, thế và lực của đất nước không ngừng được tăng cường. Những thành tựu to lớn và quan trọng đó là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có phần đóng góp tích cực của hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Công tác dân vận đã có những đổi mới, chuyển biến tích cực, hệ thống dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hoạt động gần dân, sát dân hơn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng đối với hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng có chuyển biến rõ nét. Tổ chức dân vận các cấp được củng cố, kiện toàn, có nhiều cố gắng đổi mới phương thức hoạt động và tác phong công tác, đề xuất các chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân. Chính quyền các cấp quan tâm nhiều hơn đến công tác dân vận.

Sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn bó, chặt chẽ hơn, đem lại những kết quả thiết thực.Mặt trận và các đoàn thể, các lực lượng vũ trang có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân với Ðảng, Nhà nước và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư biểu dương toàn bộ hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng của Ðảng trong cả nước về những thành tích quan trọng đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những thành tích, tiến bộ đã đạt được, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đề cập một số mặt yếu kém, khuyết điểm của công tác dân vận, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể sớm có các biện pháp khắc phục một cách cụ thể, kiên quyết, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dân vận hoạt động hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Sau khi nêu tình hình trong nước và quốc tế, kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và các Nghị quyết của BCH Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nêu những nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận trong thời gian tới là:

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác dân vận, thấu suốt quan điểm "Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn,dân làm, dân kiểm tra", nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng.

Phải luôn luôn ý thức rằng trong các mối quan hệ của Ðảng, thì mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân là cơ bản nhất, có ý nghĩa sống còn. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn cách mạng mới, do tác động của cơ chế thị trường, sự chống phá bằng thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và do những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý cũng như trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiều biểu hiện tiêu cực trong xã hội phát sinh, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện xa dân, vô cảm với dân, sách nhiễu dân, cửa quyền... đang diễn biến nghiêm trọng, làm suy giảm lòng tin của dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Ðể khắc phục những yếu kém đó, Ðảng ta phải tiếp tục củng cố, đổi mới và chỉnh đốn, phải giữ vững bản chất, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Ðảng với nhân dân, phải làm thật tốt công tác dân vận theo yêu cầu mới.Gắn công tác dân vận với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", khắc sâu lời dạy của Người "Việc dân vận rất quan trọng", "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Mỗi cán bộ, đảng viên và các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể phải luôn tu dưỡng, rèn luyện mình theo tấm gương của Bác, thật sự gương mẫu trước nhân dân.

Công tác dân vận phải góp phần động viên, cổ vũ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, mặt trận, đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là đội ngũ làm công tác dân vận ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Kiên quyết chấm dứt tệ quan liêu, bệnh thành tích và khuynh hướng hành chính hóa các tổ chức quần chúng và công tác vận động quần chúng. Phải làm công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân...

Hội nghị tiếp tục làm việc hết ngày 5-3.