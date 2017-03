TP cần có một quảng trường tầm cỡ

Điều chỉnh phí qua phà Thủ Thiêm, Cát Lái và Bình Khánh Theo đó, phà Thủ Thiêm thấp nhất là 1.000 đồng/người (khách đi bộ), cao nhất là 72.000 đồng/xe (xe tải 13-15 tấn); phà Cát Lái cũng thấp nhất là 1.000 đồng/người (khách đi bộ) và cao nhất là 144.000 đồng/xe (xe đầu kéo rơmoóc). Còn bến phà Bình Khánh, thấp nhất là 1.000 đồng/người (khách đi bộ) và cao nhất là 232.000 đồng/xe (xe đầu kéo rơmoóc). HĐND TP đã chấp thuận tờ trình này, ngày 1-1-2011 sẽ thực hiện phí mới. HĐND cũng thông qua tám tờ trình quan trọng khác về phương án thu phí bảo vệ môi trường; bảng giá các loại đất; biên chế hành chính… Bầu bổ sung hai ủy viên UBND TP Ngày 8-12, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP với Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Phan Tấn Tài, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Ông Dũng đã được bổ nhiệm làm phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an) và ông Tài đã được bổ nhiệm làm phó tư lệnh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng). Các đại biểu đã bầu hai ông Trương Văn Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.HCM và ông Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP vào chức vụ ủy viên UBND TP.