TP Hồ Chí Minh: Giật mình vì tai nạn giao thông tăng

Chiều qua (18-3), UBND TP họp với các sở, ngành, quận, huyện về tình hình an toàn giao thông năm 2008 và tìm các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), giảm ùn tắc trong năm 2009.

Đường tốt, TNGT tăng

Theo Ban An toàn giao thông TP, năm 2008 tình hình TNGT, nhất là giao thông đường bộ đã giảm về cả ba chỉ tiêu số vụ, số người chết và bị thương.

Điều đáng lo ngại là năm 2008, có 7/24 quận, huyện có số người chết vì TNGT tăng so với năm 2007. Đứng đầu là huyện Hóc Môn (tăng hơn 53%), tiếp đến là huyện Cần Giờ (50%), Bình Chánh (gần 17,3%), quận 2 (hơn 11%), quận 9 (hơn 9%), Củ Chi (gần 8%) và quận 5 (hơn 7,1%). Theo Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân, việc có 17/24 quận, huyện kéo giảm được TNGT là thành tích lớn so với năm 2007 (chỉ có 9/24). Nhưng việc bảy quận, huyện nêu trên để số người chết vì TNGT tăng lên là điều khó chấp nhận. Đây là các địa phương được đầu tư khá lớn về cầu đường trong những năm qua. “Các huyện cửa ngõ trên, đặc biệt là Củ Chi được đầu tư vốn rất lớn để xây dựng cầu đường nông thôn ngày càng tốt mà lại để số người dân chết vì TNGT tăng lên thì chúng ta không đạt được mục đích nâng cao chất lượng đời sống của người dân!” - Chủ tịch Lê Hoàng Quân nói. Ngay tại cuộc họp, chủ tịch đã phê bình nghiêm khắc chủ tịch bảy quận, huyện trên. Cũng theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, trong năm 2009, việc kéo giảm TNGT, hạn chế ùn tắc là chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá năng lực lãnh đạo, sự phát triển của các quận, huyện. “Nơi nào để TNGT, ùn tắc tăng thì TP sẽ không xem xét, khen thưởng tất cả các chỉ tiêu khác, dù có làm tốt!” - ông Quân nói.

Tập trung kiểm soát các cửa ngõ

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP, thời gian xảy ra TNGT đường bộ chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là từ 20 giờ đến 1 giờ sáng (chiếm 45% số vụ). Thượng tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP, cho biết hiện lực lượng CSGT rất mỏng, không đủ bố trí tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn suốt 24/24 giờ. Chủ tịch Lê Hoàng Quân thông cảm với điều kiện trên của CSGT và thông tin có khoảng 700 chiến sĩ đang được đào tạo để bổ sung vào đội ngũ CSGT. Tuy nhiên, “dù số lượng CSGT có tăng lên trong thời gian tới nhưng nếu Công an TP, CSGT thuộc phòng và các quận, huyện không xác định được các điểm đen, không có kế hoạch tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt thì cũng khó kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông” - ông Quân nói.

Trong năm 2008 và những ngày gần đây, tai nạn và ùn tắc giao thông ở các tuyến quốc lộ cửa ngõ TP tăng lên cao do việc số dân từ các tỉnh đổ về, khiến số người bị chết vì TNGT chiếm đến 45% số nạn nhân. “Do đó, tới đây, các đội, trạm CSGT thuộc phòng và CSGT các quận, huyện ở các cửa ngõ cần tăng cường tuần tra, kiểm soát hơn nữa!” - ông Quân chỉ đạo.

Đừng đổ lỗi cho lô cốt

Trong năm 2008, tình hình ùn tắc giao thông diễn ra trầm trọng hơn năm 2007 với 48 vụ ùn tắc giao thông lớn, kéo dài, tăng 19 vụ so với năm 2007. Trong hai tháng đầu năm 2009 đã xảy ra chín vụ ùn tắc lớn.

Theo ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, số vụ ùn tắc tăng là do việc phải dựng nhiều rào chắn để thi công các công trình ngầm. Theo ông Thắng, dự báo trong năm 2009, số vụ ùn tắc sẽ còn tăng cao hơn và diễn ra trên diện rộng do nhiều công trình, tuyến đường phải đào. Để thi công nhanh, sớm gỡ bỏ các rào chắn trả lại mặt đường cho lưu thông, giảm ùn tắc, ông Thắng đề nghị, UBND TP nên thành lập tổ phản ứng nhanh để xử lý các công trình ngầm. “Nhiều công trình cấp, thoát nước, điện, cáp chôn ngầm gây cản trở tiến độ lắp đặt các loại cống, dẫn đến “lô cốt” lẽ ra chỉ dựng 15 ngày mà phải kéo dài đến cả tháng!” - ông Thắng trình bày.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cho rằng chủ đầu tư các công trình phải chịu trách nhiệm chính về thời gian dựng, giữ các rào chắn, không thể đổ lỗi do các công trình ngầm khác. “Chủ đầu tư phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho UBND TP các công trình ngầm khác gây cản trở. Từ đó, UBND TP có cơ sở để xử lý nghiêm “ông ngầm” nào chây ỳ!” - ông Quân nói.

Cũng theo Chủ tịch Lê Hoàng Quân, người dân TP cần sẻ chia với TP về việc phải triển khai đào đường trên diện rộng để sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Từ ba năm qua, TP đã chỉ đạo các quận, huyện, Cục Thuế TP và các chi cục thuế phải miễn, giảm thuế cho các hộ, doanh nghiệp gặp khó khăn do vướng rào chắn. “Nếu phát hiện lãnh đạo chi cục thuế nào không thực hiện chủ trương trên, gây khó khăn cho dân thì TP sẽ xử lý nghiêm, cách chức ngay!” - ông Quân khẳng định.

Phải quyết liệt ngay

Trong hai tháng đầu năm 2009, tình hình TNGT đã có những chuyển biến xấu so với cùng kỳ năm 2008, trong đó số người chết có giảm (tám người) nhưng số vụ và số người bị thương tăng lên (xem bảng).

Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành trong thời gian sớm nhất phải xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn mình. Trên cơ sở đó, trong tháng 3 này, UBND TP sẽ có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện việc lập lại trật tự an toàn toàn giao thông, kéo giảm TNGT, giảm ùn tắc trên toàn địa bàn. Do đó, “Sau cuộc họp này, các lực lượng chức năng phải triển khai ngay và quyết liệt các biện pháp nhằm kéo giảm tình hình” - ông Quân chỉ đạo.