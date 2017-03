TP Hồ Chí Minh: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Theo thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 5, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xuất khẩu gạo tháng 5 tiếp tục tăng 70,6% so với cùng kỳ năm ngoái...

Đối với chương trình kích cầu thông qua đầu tư của TP.HCM, hết tháng 5 đã có 16 dự án được xem xét, quyết định cho vay với tổng vốn đầu tư 2.892 tỷ đồng.