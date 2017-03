TP Hồ Chí Minh: Vận động công chức đi xe buýt

Từ nay đến cuối năm, ngân hàng chỉ có thể bơm vốn ưu tiên cho các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội TP.HCM bảy tháng đầu năm vào sáng qua (28-7), nhiều sở, ngành đã nêu những khó khăn sẽ gặp phải trong thời gian tới ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của TP. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng dự báo: GDP năm 2008 của TP có thể tăng 11%-11,7% (thay vì tăng 2,5%-13% như mục tiêu đề ra vào cuối năm 2007).

Thực hành tiết kiệm

Trong tháng 7, TP vẫn tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,54% so với tháng trước (thấp nhất từ đầu năm đến nay). Ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê TP, phân tích sở dĩ CPI tăng thấp như vậy là do thống kê vào thời điểm giữa tháng 7 - khi chưa có đợt tăng giá xăng dầu nên ít có sự tác động đến giá cả. Hơn nữa, thời gian qua đã có sự can thiệp của nhà nước cùng với sự cam kết của một số doanh nghiệp tham gia bình ổn giá, chia sẻ kinh phí cùng người tiêu dùng...

Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị không được chủ quan mà phải quyết liệt, hết mình để ổn định tình hình chung. Ông Lê Hoàng Quân cũng kêu gọi người dân và các đơn vị thực hiện tiết kiệm, dè xén các khoản chi tiêu không cần thiết. Ông Quân cho biết sắp tới TP sẽ tổ chức đợt vận động người dân, cán bộ, công chức đi xe buýt để tiết kiệm chi phí xăng xe. Chủ tịch TP cũng yêu cầu Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường TP phối hợp UBND các quận, huyện kiểm soát giá cả, thực hiện niêm yết, bán đúng giá, tránh tình trạng ghim hàng, đầu cơ tăng giá, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

Vay vốn ngân hàng sẽ vẫn khó

Đại diện Ngân hàng nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM cho biết trong tháng 7, các ngân hàng đã không còn tình trạng chạy đua lãi suất như trước. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là số vốn cho vay đã tăng đến 22,8% so với đầu năm. Trong khi đó, trung ương lại quy định số vốn cho vay trong năm không được phép vượt quá 30%. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, NHNN chỉ có thể bơm vốn ưu tiên cho các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu và hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian tới, vốn cho vay sẽ bị siết chặt hơn, nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế của TP rất khó khăn. UBND TP yêu cầu NHNN có đánh giá cụ thể trong năm tháng còn lại để phục vụ tối đa cho yêu cầu phát triển của TP.

Trong một diễn biến khác, UBND TP vừa có văn bản đề nghị NHNN Chi nhánh TP.HCM tiếp tục kiến nghị NHNN Việt Nam có lộ trình điều chỉnh giảm lãi suất. Việc này nhằm giúp các doanh nghiệp chịu đựng được trong tình hình kinh tế khó khăn, tránh để các doanh nghiệp thua lỗ, phá sản gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế-xã hội TP. Đồng thời, đề nghị NHNN điều chỉnh tăng tỷ lệ dư nợ tín dụng, tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thể cho các doanh nghiệp vay vốn, tránh để thị phần chuyển sang các ngân hàng nước ngoài.