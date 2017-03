TP.HCM: Các ứng cử viên hoàn tất việc tiếp xúc cử tri

Đây là địa bàn cuối cùng hoàn tất việc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND TP. Cùng ngày, các ứng cử viên HĐND các xã Tân Hiệp, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng và thị trấn Hóc Môn (huyện Hóc Môn) đã đi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn nói trên, hoàn tất việc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên HĐND 63 xã, thị trấn trên toàn TP.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 18-5, ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử TP, cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương đã diễn ra đúng quy trình, thủ tục theo luật định. Có một số khiếu nại liên quan đến người ứng cử nhưng qua kiểm tra, ủy ban bầu cử thấy các ứng cử viên đều đủ tư cách ứng cử.

Cũng theo ông Luận, do đợt bầu cử này gộp chung cả ĐBQH và HĐND nên phiếu bầu sẽ có ba màu để phân biệt: phiếu bầu ĐBQH màu đỏ, đại biểu HĐND TP màu xanh và đại biểu HĐND xã, thị trấn màu trắng. Về công tác phát thẻ cử tri, nếu đến thời điểm này ai chưa nhận được thẻ cử tri thì liên hệ với tổ dân phố nơi mình cư trú để báo. Việc cập nhật danh sách cử tri được kéo dài đến 24 giờ trước giờ bầu cử.

Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử đến ngày 12-5, toàn TP có hơn 4,7 triệu cử tri và 2.673 khu vực bỏ phiếu;

Sáng 19-5, 30 xã thuộc sáu huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam gồm: Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My sẽ khai mạc bầu cử sớm ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các nơi này tổ chức bầu cử sớm hơn ba ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc (22-5) bởi đây là các huyện miền núi xa xôi, đi lại khó khăn và phần lớn cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.

N.NAM - LÊ PHI