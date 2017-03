Lý do TP.HCM đề nghị hình thức xét tuyển là do mỗi năm, ngành giáo dục TP tuyển dụng gần 4.000 giảng viên, giáo viên. Do đó việc phỏng vấn từng người dự tuyển sẽ gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài thời gian tuyển dụng.

THU HƯƠNG