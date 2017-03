TP.HCM: Điều tra, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm

Báo cáo đánh giá tình hình tham nhũng còn diễn biến phức tạp; một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất. Các hành vi tham nhũng với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng vẫn xảy ra ở các lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, quản lý kinh tế, tài chính, ngân hàng…. Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được khắc phục. Việc thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng sau kết luận thanh tra vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác điều tra, xét xử một số vụ án tham nhũng vẫn còn chậm. Việc giải quyết một số đơn tố cáo có liên quan đến cán bộ còn kéo dài.

Cũng theo báo cáo, về việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, trong năm 2011 TP đã kỷ luật chín đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm 48 cá nhân. Về điều tra các vụ tham nhũng, năm 2011, đã khởi tố 10 vụ với 36 bị can (giảm bảy vụ nhưng tăng 16 bị can so với năm 2010). Các tội gồm tham ô tài sản (sáu vụ - 24 bị can); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (một vụ - hai bị can); đưa và nhận hối lộ, làm môi giới hối lộ (ba vụ - 10 bị can). Tài sản bị thiệt hại hơn 129 tỉ đồng.

N.NAM