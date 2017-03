TP.HCM hãy tiếp tục đi đầu trong sáng tạo, đổi mới

Tất cả cử tri có mặt trong buổi gặp gỡ này đều sinh năm 1975. Chia sẻ những cảm xúc của mình, họ đều tỏ thái độ vinh dự và tự hào khi được sinh ra trong thời khắc đất nước thống nhất, sống trên mảnh đất mang tên Bác Hồ. Những cử tri này cũng cảm nhận được sâu sắc những bước phát triển của TP, trong đó có giai đoạn “xé rào”, đổi mới để phát triển.

“Tôi vinh dự và tự hào vì được sống ở TP phát triển năng động, có những chỉ số phát triển kinh tế rất ấn tượng, có những con người dám “xé rào” đi đầu trong đổi mới vì sự phát triển của cả nước. Tôi mong muốn TP tiếp tục phát huy truyền thống đó” - cử tri Đoàn Võ Khang Duy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Các nhà lãnh đạo trẻ thế giới tại Việt Nam, nói tại buổi gặp gỡ.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm trao đổi với các cử tri tuổi 40 tại buổi gặp gỡ sáng 17-4.

Không chỉ có những mong muốn TP tiếp tục cải cách để phát triển, các cử tri cũng tỏ thái độ bất an trước tình hình tội phạm cướp giật xảy ra trên địa bàn TP và mong muốn các cơ quan chức năng quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tội phạm để tạo môi trường bình yên cho người dân TP. Chia sẻ về tội phạm với tư cách cá nhân, Trung tá Bùi Công Tú, Chánh Văn phòng Đảng ủy (thuộc Công an TP.HCM), cho rằng hằng năm số tội phạm du nhập vào TP với một số lượng không lường trước được, tội phạm hình sự rất quyết liệt, không từ thủ đoạn nào hết, trong khi lực lượng công an hiện nay rất mỏng nên cũng gặp không ít khó khăn, chỉ có thể kéo giảm chứ không thể hết tội phạm được.

Lắng nghe ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết HĐND TP sẽ phát huy tối đa quyền của mình để góp phần thúc đẩy TP phát triển. Về câu chuyện “xé rào”, bà nói: “Đó chính là truyền thống năng động đang được phát huy chứ không phải chúng ta dừng lại”. Nữ chủ tịch HĐND TP cũng cho hay vừa rồi TP đưa ra giải pháp xử lý con nghiện nhưng nếu tự ý thực hiện sẽ vi phạm pháp luật. Chính vì vậy TP đã kiến nghị Chính phủ và Quốc hội là cho phép TP thí điểm, từ thí điểm này có thể xem xét để có đúc kết đưa vào chính sách. “Đó cũng là sự năng động không bó tay trước khó khăn của TP” - bà khẳng định.

Còn đối với tâm trạng dân bất an mỗi khi ra đường, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng cần phải thông tin nhiều hơn tình hình an ninh trật tự đến người dân và cần phải giải quyết vấn đề tội phạm tốt hơn để người dân an tâm hơn. Đồng thời bà cho rằng nhìn một cách công bằng “hơn 40 năm qua TP chúng ta bình yên. Được sống trong môi trường an lành như vậy là rất hạnh phúc”. Theo bà Tâm, việc cướp giật, gây bất an trong người dân có thật trong cuộc sống nhưng chúng ta không chủ quan. “TP đã chỉ đạo cho tất cả cấp ủy đảng phải nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế; đề ra những giải pháp khắc phục để chất lượng sống của người dân phải được nâng lên” - bà nói.

TÁ LÂM