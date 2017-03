TP.HCM: Kịp thời khen thưởng các điển hình chăm lo tốt an sinh xã hội

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị: “Trong công tác chăm lo an sinh xã hội, các cấp cần phải bám sát thực tiễn để làm. Đồng thời, cần phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình”.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Ảnh: KC

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP, đánh giá cao sự đóng góp của báo chí trong công tác tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội của TP, đặc biệt là những thông tin về chương trình bình ổn giá. Dịp này, UBND TP tặng bằng khen cho 25 tập thể có thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy, tính đến ngày 17-5, TP đã vận động được 65.000 chủ phòng trọ không tăng giá phòng đến cuối năm 2011, giúp hơn 1,2 triệu người ở trọ tạm an tâm với cuộc sống; hơn 35.000 chủ nhà trọ bán điện đúng giá cho công nhân…

N.NAM