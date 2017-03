TP.HCM là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Thủ tướng khẳng định TP.HCM đã đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận của đông đảo người dân TP.

Theo Phó Thủ tướng, cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đang phải đối mặt nhiều thách thức mới tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiều loại tội phạm nghiêm trọng chưa được kiềm chế, tội phạm có tổ chức nhen nhóm, tội phạm mang tính chất xã hội đen, tội phạm buôn lậu gian lận thương mại, tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng vẫn diễn ra hết sức phức tạp với quy mô và tính chất nghiêm trọng… Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng đề nghị TP.HCM cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục huy động sức mạnh toàn thể nhân dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và sự bình yên của nhân dân.

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện phong trào, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nhân dân đã cung cấp hơn 612.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng xác minh làm rõ gần 65.000 vụ việc, bắt giữ và xử lý hơn 100.000 đối tượng các loại, thu hồi tài sản trị giá hơn 220 tỉ đồng. Nhân dân đã cùng lực lượng công an chuyển hóa gần 2.000 địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Người dân phối hợp với lực lượng công an trực tiếp bắt hơn 28.000 đối tượng, vận động được gần 3.000 đối tượng bị truy nã ra đầu thú.

Dịp này, ba tập thể và một cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an; 15 tập thể và 16 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của UBND TP vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.