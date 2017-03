TP.HCM: Nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch

Sáng nay (14-3), Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 654 do UBND TP ban hành ngày 14-2-2011 về giải quyết việc nhập quốc tịch VN cho người không quốc tịch, không có đầy đủ giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định từ 20 năm trở lên trên địa bàn TP. Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện để những người không quốc tịch đã cư trú ổn định lâu dài trên lãnh thổ VN tại TP.HCM được hưởng đầy đủ quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân; hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Pháp Luật TP.HCM trao đổi với ông Nguyễn Văn Vũ, Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, Sở Tư pháp TP.HCM (ảnh), về vấn đề này.

Phải cư trú trên 20 năm

. Theo kế hoạch của UBND TP, những đối tượng nào ở TP sẽ được nhập quốc tịch VN, thưa ông?

+ Đối tượng nhập quốc tịch VN theo kế hoạch nói trên là cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Là người không quốc tịch, không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân; đã cư trú ổn định trên 20 năm tại VN (từ ngày 1-7-1989 trở về trước) và tại thời điểm rà soát, thống kê có cư trú trên địa bàn TP.HCM. Thời gian cư trú căn cứ vào hồ sơ quản lý cư trú của công an địa phương nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân cư trú ở nhiều nơi thì phải cung cấp cho công an nơi đang cư trú giấy tờ chứng minh các nơi đã cư trú (xác nhận của công an các địa phương đương sự đã sinh sống hoặc các giấy tờ khác có liên quan). Ngoài ra, họ còn phải tuân thủ hiến pháp, pháp luật VN: chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và không vi phạm pháp luật; có nguyện vọng được nhập quốc tịch VN: thể hiện qua việc cá nhân có đơn xin nhập quốc tịch VN.

. Làm thế nào để những người có nhu cầu nhập quốc tịch VN biết được những quy định nêu trên để xin nhập quốc tịch?

+ Theo kế hoạch, từ ngày 10-4 đến 1-5, UBND phường, xã, thị trấn tổ chức cáccuộc họp tại khu phố, tổ dân phố để phổ biến chủ trương giải quyết việc nhập quốc tịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng thông tin về kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ nỗ lực của Sở Tư pháp TP.HCM, 287 người không quốc tịch từ Campuchia lánh nạn sang Việt Nam đã được trao quốc tịch Việt Nam vào tháng 7-2010. Ảnh: ÁI PHƯƠNG

Được miễn lệ phí nhập quốc tịch

. Việc tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách và xác minh những người có nguyện vọng xin nhập quốc tịch VN thực hiện ra sao?

+ Từ ngày 11-5 đến 10-7, UBND và công an phường, xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách các cá nhân là người không quốc tịch, không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định tại địa phương từ 20 năm trở lên. Từ ngày 16-7 đến 31-10, UBND phường, xã, thị trấn hướng dẫn các cá nhân có đủ điều kiện lập hồ sơ xin nhập quốc tịch VN, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

304 trường hợp được Sở Tư pháp TP.HCM trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam trong năm 2010.

Từ ngày 1 đến 30-11, UBND các phường, xã, thị trấn phân tích hồ sơ, lập danh sách hồ sơ các trường hợp đủ và chưa đủ điều kiện nhập quốc tịch VN gửi lên UBND các quận, huyện. Từ ngày 1 đến 20-12, UBND quận, huyệnxem xét,tổng hợp kết quả từ các phường, xã, thị trấn sau đó chuyển danh sách và hồ sơ (cả đủ và chưa đủ điều kiện) lên Sở Tư pháp TP trước ngày 31-12-2011.

Tuy nhiên, UBND phường, xã, thị trấn vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đủ điều kiện nhập quốc tịch VN theo kế hoạch đến hết ngày 31-12-2012.

. Hồ sơ xin nhập quốc tịch gồm những loại giấy tờ gì? Có phải nộp lệ phí hay không?

+ Người có nguyện vọng xin nhập quốc tịch VN phải nộp ba bộ hồ sơ (Sở Tư pháp sẽ chuyển các mẫu hồ sơ để địa phương phát miễn phí). Mỗi bộ hồ sơ bao gồm: Bìa hồ sơ; đơn xin nhập quốc tịch VN (theo mẫu quy định); tờ khai lý lịch (theo mẫu quy định); giấy tờ chứng minh các nơi đã cư trú (nếu có).

Theo điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 78/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch VN năm 2008, các cá nhân đủ điều kiện nhập quốc tịch VN theo kế hoạch sẽ được miễn lệ phí hồ sơ.

. Xin cảm ơn ông.

Người không quốc tịch mà không có đầy đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên tính đến ngày luật này có hiệu lực và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam thì được nhập quốc tịch Việt Nam theo trình tự, thủ tục và hồ sơ do Chính phủ quy định. (Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008)

ĐÌNH VÂN - KIM PHỤNG