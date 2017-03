TP.HCM: Phấn đấu GDP năm 2012 tăng 10% trở lên

Theo đó, TP chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2012 đạt từ 10% trở lên, đạt và vượt dự toán kế hoạch thu ngân sách năm 2012.

Năm 2012, TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của TP thấp hơn so với mức tăng của cả nước. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, hàng gian, hàng giả, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, triển khai các biện pháp đồng bộ để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm 2012 - Năm An toàn giao thông”.

N.NAM