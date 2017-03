TP.HCM phấn đấu quy mô dân số dưới 8 triệu người trong năm nay

Theo kế hoạch, TP sẽ phấn đấu thực hiện quy mô dân số TP dưới 8 triệu người vào năm 2010; tập trung mọi nỗ lực để mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con nhằm duy trì tổng tỷ suất sinh của TP ở mức 1,57 con trên một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ để duy trì bền vững mức sinh thay thế đã đạt được; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần, chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của TP.

Kế hoạch cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: giảm tỷ lệ sinh 0,1‰; giảm tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 0,2%/năm so với năm 2009; giảm tỷ số giới tính khi sinh so với năm 2009; giảm 1% tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, phấn đấu năm 2010 tỷ lệ này còn 6%; giảm tỷ lệ nạo phá thai 10%/năm so với năm 2009.

Các cơ quan, đơn vị phải đưa công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình thành một nội dung trong nội dung thi đua, là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tập thể lãnh đạo nơi có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình phải đưa vào nội dung liên hệ kiểm điểm cuối năm.

Theo Nguyễn Thụy (HCM CityWeb)