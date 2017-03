TP.HCM phấn đấu tiếp tục “đi trước, về trước”

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh giành độc lập tự do cho Tổ quốc tại đền Gia Định. Ảnh: TỐ NHƯ

Sáng 23-2 (mùng 5 tết Ất Mùi), tại đền Gia Định (huyện Củ Chi), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM và Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến quân dân chính Đảng Gia Định đã tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm, các đồng chí nguyên là lãnh đạo trung ương, xứ ủy, khu ủy các thời kỳ, anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, đoàn viên và đông đảo bà con TP.HCM đã tham dự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể các đồng chí, đồng bào, chiến sĩ TP và ôn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đời đời ghi lòng tạc dạ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mãi mãi tri ân, mãi mãi biết ơn vô hạn sự cống hiến to lớn của các thế hệ cách mạng đi trước, sự hy sinh vô bờ bến của quý bà mẹ Việt Nam anh hùng, của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ” - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải xúc động nói.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP luôn nỗ lực thực hiện sáng tạo, hiệu quả những mục tiêu: Phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa trở thành nền tảng tinh thần xã hội. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống người dân, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. TP.HCM tiếp tục phấn đấu “đi trước, về đích trước” trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP bình quân giai đoạn 2011-2014 tăng 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng của cả nước… Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh chương trình giảm nghèo bền vững. Đến cuối 2014 chỉ còn 1,35% hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 2,78% hộ dân trên địa bàn TP…



Ghi nhớ lịch sử để hun đúc thêm tình yêu nước Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nhắn nhủ: Họp mặt truyền thống trên mảnh đất thiêng liêng này để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, cũng là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ quên tinh thần yêu nước của các thế hệ cha ông đã ngã xuống, ghi nhớ lịch sử để hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước. Ông bày tỏ vui mừng trước những thành tựu TP.HCM đạt được sau 40 năm giải phóng, đóng góp tích cực vào quá trình sáng tạo, vận dụng mô hình cơ chế quản lý mới, hình thành đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Từ khi mở điểm đột phá thử nghiệm đổi mới cơ chế chính sách kinh tế, TP.HCM đã bung ra nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh, tháo gỡ và cởi trói cơ chế quản lý kinh tế cũ, đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, cải cách hành chính…

BÌNH MINH