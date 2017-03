TP.HCM: Sẽ sớm gỡ khó cho doanh nghiệp

Thủ tục tại TP.HCM mất ít thời gian hơn so với bình quân cả nước Theo Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang, trong thời gian qua TP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Trong đó, TP đã tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý và thời gian thực hiện TTHC, giảm chi phí hành chính, tăng cường việc công khai, minh bạch các TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý… Ông Cang cho hay so với cả nước thì các TTHC tại TP đều mất ít thời gian hơn so với bình quân cả nước. Cụ thể, DN thực hiện khai thuế điện tử đạt 98% (cả nước 95%); thời gian nộp thuế của DN 167 giờ; thời gian thông quan hải quan hướng đến đối với hàng nhập khẩu là 115 giờ, hàng xuất khẩu là 11 giờ; thời gian nộp bảo hiểm xã hội 108 giờ (cả nước 235 giờ); thời gian thành lập DN mới là ba ngày (cả nước 17 ngày)… 500 tỉ đồng ngân sách dành hỗ trợ lãi suất cho DN vay trong các chương trình kích cầu đầu tư năm 2015. Năm 2014 có 171 dự án được vay gần 9.100 tỉ đồng và ngân sách đã hỗ trợ đến 341 tỉ đồng lãi suất vay. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Năm 2015, TP cần đặt chỉ tiêu rút ngắn 50% thời gian làm TTHC so với năm 2014 thôi để đỡ khổ cho DN. Bớt cửa, bớt dấu đi, chứ có dự án đi hàng chục cửa, hàng chục dấu. Ông HUỲNH VĂN MINH, Chủ tịch Hiệp hội DN TP