TP.HCM tặng bằng khen hơn 60 cá nhân, tập thể công an

Theo báo cáo của Công an TP, qua năm năm hưởng ứng phong trào “Vì bình yên cuộc sống”, công an các phường, xã, thị trấn đã bắt giữ 47 người bị truy nã do vi phạm các tội trộm, cướp, đánh người gây thương tích, cố ý giết người...; lập hồ sơ xử lý gần 6.000 người nghiện ma túy. Ngoài những khen thưởng của UBND, Ban giám đốc Công an TP.HCM cũng khen thưởng 14 tập thể và 19 cán bộ, chiến sĩ về thành tích trên.