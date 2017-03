TP.HCM: Tăng cường giáo dục pháp luật về giao thông

Theo đó, các lĩnh vực và đối tượng trọng tâm thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: an toàn giao thông; an ninh, trật tự và an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; y tế và phòng, chống HIV/AIDS; khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính; lao động, việc làm và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Trong đó, về an toàn giao thông, TP xác định năm 2012 là năm thiết lập trật tự, kỷ cương giao thông và chống ùn tắc. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông như: Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đường sắt; Luật Giao thông đường thủy nội địa… Trong đó, chú trọng phổ biến cho các đối tượng là thanh thiếu niên, người lái xe, người tham gia giao thông có hành vi vi phạm xảy ra thường xuyên, đã bị xử lý nhiều lần.

N.NAM