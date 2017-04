TP.HCM: Tỷ lệ mất cân bằng giới tính ngày càng tăng

Theo báo cáo, trong năm 2008 có trên 74.000 trẻ được sinh ra với tỷ lệ giới tính là 110 nam/100 nữ. Tính riêng quý I-2009 có trên 9.800 trẻ em ra đời thì tỷ lệ giới tính là 114 nam/100 nữ.

Ngoài ra, trong năm 2008 có trên 3.100 trẻ là con thứ ba (tăng hơn 260 trẻ so với năm 2007). Nguyên nhân dẫn đến tăng sinh con thứ ba qua khảo sát là do nhiều cặp vợ chồng muốn có thêm con (41%), vỡ kế hoạch (40%), điều kiện kinh tế khá giả (12%), tác động của gia đình (7%). Bà Hoa phân tích, “có 130 trường hợp cán bộ, công nhân viên chức sinh con thứ ba, trong đó 65 trường hợp là đảng viên”.

Ông Nguyễn Văn Tiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho rằng công tác tuyên truyền, vận động không lựa chọn giới tính thai nhi là rất cần thiết khi hiện nay tỷ lệ bình quân trên toàn quốc là 118 nam/100 nữ. Tình trạng dân nhập cư là một trong những nguyên nhân làm tăng dân số không riêng tại TP.HCM mà khắp cả nước. Do vậy, TP.HCM cần mạnh dạn nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý nhằm hạn chế mức sinh đối với dân nhập cư để trình Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) xem xét.

Vấn đề chênh lệch giới tính đang là một vấn đề được xã hội quan tâm nhiều. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta đang nhìn vấn đề này một cách phiến diện, với lý do chủ yếu được đưa ra là do người dân muốn sinh con trai, nên tìm cách không sinh con gái. Tôi cho rằng chúng ta đang bỏ qua một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến quá trình này là môi trường. Có rất nhiều nguời muốn sinh con gái mà không được. Điều đó cho thấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam ta đang ngày càng giảm. Có thể thực hiện một cuộc điều tra để biết rõ hơn. Tôi ngờ rằng việc sinh nhiều con trai có thể là do ảnh hưởng của môi trường. Môi trường ô nhiễm có thể gây ra việc sinh con trai nhiều hơn.

Theo số liệu, năm 1990, tỷ lệ nam/nữ khi sinh ra là 107/100 thì năm 2006, tỷ lệ này tăng lên 110/100, có nhiều nơi , tỷ lệ này là 123/100 hay 121/100. Việc thay đổi nhận thức của con người trong một thời gian quá ngắn (trong vòng 16 năm) là không thể. Trong việc định trước giới tính của thai nhi, từ đó đến nay không có công nghệ gì mới. Việc canh ngày rụng trứng thì đã biết từ lâu, và việc siêu âm để biết con trai hay con gái cũng không mới. Do đó, tôi nghĩ chắc chắn là do một yếu tố thay đổi trong ngắn hạn, và có tác động đến quá trình này. Và đó phải là yếu tố môi trường. Môi trường sống của chúng ta thay đổi đáng kể trong vòng 16 năm qua, đặc biệt là mức độ ô nhiễm. Có lẽ các nhà khoa học nghiên cứu về giới tính cần xem lại vấn đề này, bắt đầu từ việc xem tình trạng môi trường của những nơi có tỷ lệ nam/nữ được sinh ra quá cao. Tôi e rằng nếu chúng ta bỏ quên yếu tố này, mà cứ tìm nó trong nhận thức, hay công nghệ..., bài toán sẽ không có lời giải.