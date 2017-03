Trách nhiệm ở đâu?

Kết quả điều tra cho thấy các bị can chủ mưu đã thành lập nhiều công ty khác nhau để ký kết các hợp đồng mua bán khống chiếm đoạt tiền. Công ty Bảo Sơn được nhà nước giao đất làm dự án nhưng đã bỏ qua Luật Đất đai khi ký hợp đồng “hợp tác đầu tư” với một trong các công ty lừa nói trên. Theo đánh giá của công an, việc ký này của Bảo Sơn thực chất là bán nền 47 căn biệt thự trước khi hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các bị can có “bùa” để đi lừa. Vì thế khi 47 nền biệt thự đang thế chấp tại ngân hàng, các bị can vẫn đem bán cho 42 người khác, chiếm đoạt hơn 91 tỉ đồng...

Trước đó, ngày 21-4, Bộ Công an cũng khởi tố vụ án lừa đảo ở dự án của Cienco5. Trong vụ này chủ đầu tư có ký với Công ty 1-5 “hợp đồng vay vốn” mà thực chất là nhượng một phần đất nền dự án để công ty này bán ra ngoài. Chỉ khi Cienco5 tuyên bố không còn hợp tác với Công ty 1-5 nữa thì báo, đài, nhà đầu tư mới ngẩn người. Trong khi trước đó các “cò” đất đã công khai rao bán đất thuộc dự án này mà Cienco5 không có phản ứng. Đến lúc công an vào cuộc thì 400 người đã ký hợp đồng giao hơn 400 tỉ đồng cho Công ty 1-5.

Rõ ràng là đang có tình trạng nhà đầu tư phải bỏ tiền vào những vòng xoáy tù mù, “đi đêm” giữa các doanh nghiệp. Từ chủ đầu tư được nhà nước giao đất đến các nhà đầu tư cấp 1, cấp 2, cấp 3… thoải mái “huy động vốn” dù không hề có chức năng kinh doanh tín dụng. Hơn thế, các doanh nghiệp này cũng thoải mái bán các loại hàng hóa “khống” là các nền đất khi chưa có hạ tầng, chưa xây xong móng, bất chấp quy định pháp luật về thời điểm được phép huy động vốn.

Người dân đặt câu hỏi: Với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành cao nhất về thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng thị trường tù mù, bát nháo với những cú lừa tiền tỉ như trên?

BẰNG LĨNH