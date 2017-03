Tranh cãi giữa “ông” điện và khí: Gốc vấn đề nằm ở chuyện độc quyền

CHUYÊN GIA NÓI Phá thế độc quyền là xong Ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam: Cái chính là nhiệt tâm của EVN! Thực chất nếu có việc thiếu khí thật thì PVN có thể chạy thay bằng dầu. Vấn đề mấu chốt là khi “ông” dầu khí vận hành bằng khí hay bằng dầu đủ đáp ứng nguồn cung cho ngành điện thì ông điện có chịu huy động bằng mọi giá hay lại chê giá cao mà tìm nguồn cung khác giá rất thấp hơn và chấp nhận tình trạng để xảy ra thiếu điện? Khi làm ăn, các tập đoàn giữ vai trò quan trọng như EVN cần ý thức vai trò của mình trong nền kinh tế; phải lấy mục tiêu phục vụ nhân dân lên hàng đầu theo nguyên tắc: lỗ cũng phải huy động chứ không chỉ chăm chăm vào sự phát triển, vào lãi và tăng giá. Vai trò của tập đoàn này không chỉ kinh doanh có lãi mà còn phải phục vụ đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nhiệm vụ này quan trọng hơn nhiều. Với đề án tái cơ cấu ngành điện mà Bộ Công thương đang trình Chính phủ, nếu được thông qua, chắc chắn sẽ có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn để cải thiện tình hình thiếu điện hiện nay. Ông Hoàng Hữu Thận, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và phát triển điện (Hội Điện lực Việt Nam): EVN dự báo sai, ham lợi lớn, đổ lỗi lung tung Nguyên nhân gây thiếu điện là do ngành điện dự báo về nhu cầu điện trong tổng sơ đồ VI rất thiếu chính xác. Thực tế cầu khác xa so với dự báo. Chính điều này ảnh hưởng đến chính sách phát triển điện rất lớn. Cái gốc vấn đề là chính sách phát triển điện của quốc gia với thực tế vận hành chưa gặp nhau. Ngành điện lúc nào cũng trong tình thế bị động về điện. Thực tế, ngành điện còn nghĩ đến quyền lợi của mình quá nhiều mà chưa nghĩ đến làm thế nào để ngành thực sự phát triển, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước. Việc thiếu điện thì ngành điện có thể đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân chứ không chỉ tại “ông” dầu thiếu khí. Có thể đó là do rò máy, sự cố đường dây, do giá điện quá cao... Thực tế các nguyên nhân này đều có thể khắc phục được. Là tập đoàn chuyên trách, hoạt động trong nhiều năm mà không thể không tìm được cách khắc phục thì chứng tỏ năng lực điều hành quá kém và cần phải cải tổ lại ngành này để sớm cải thiện tình hình. Giả sử có hiện tượng rò máy thì anh phải có biện pháp dự phòng chứ! Thực tế nguồn từ thủy điện đến nay có giá cực thấp, chỉ còn 1/10 giá thị trường do thời gian khấu hao các nhà máy thủy điện đã hết. Do đó, EVN thường tập trung mua nguồn giá thấp này và từ chối huy động các nguồn bên ngoài với giá cao. Đây là lý do có nhà máy ngoài EVN được “ngồi chơi” vì không ai mua hàng. EVN cũng có thể thống nhất với các nhà máy điện khí là không sửa chữa và bảo dưỡng các nhà máy điện khí vào mùa khô, để khi cần huy động thì vận hành hết công suất. Ngược lại, EVN phải cam kết huy động của nhà máy đó ngay cả trường hợp giá cao. Không thể vì giá cao mà chấp nhận thiếu điện, cắt điện của dân. Gốc của vấn đề nằm ở cơ cấu, tổ chức ngành điện. Ba lĩnh vực: truyền tải, sản xuất và kinh doanh điện có thể áp dụng mô hình gộp vào một đầu mối hay chia ra nhiều đầu mối? Ngay cả mô hình hiện nay (một đầu mối như EVN đang làm) cũng có những mặt tối ưu như tập trung một đầu mối quản lý, tối ưu hóa trong một thể hoạt động thống nhất, đặc biệt đối với ngành điện cần tính thống nhất về kỷ luật và kỹ thuật rất cao. Tuy nhiên, thực tế lại có tình trạng ỷ thế “độc quyền” để thiếu điện rồi đổ lỗi lung tung. Trong bối cảnh đó, tôi cho rằng trước mắt phải gấp rút tái cơ cấu ngành điện, tách riêng từng khâu: sản xuất, truyền tải và kinh doanh điện.