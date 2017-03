Tranh chấp phải được giải quyết qua thương lượng hòa bình

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo đã tham dự các phiên họp thảo luận những nội dung quan trọng về các vấn đề toàn cầu, những diễn biến gần đây trên thế giới và ở hai châu lục cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác ASEM.

Thảo luận tại phiên họp về các vấn đề khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá hai châu lục Á-Âu đang chuyển sang một thời kỳ phát triển mới với những vận hội mới, song cũng đứng trước hàng loạt thách thức an ninh to lớn. Những xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo, kinh tế suy giảm… đang tác động sâu rộng tới nhân loại nói chung và hai châu lục nói riêng với nhiều hệ quả khó lường. Thủ tướng cũng chia sẻ duy trì hòa bình, an ninh và ổn định là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tất cả quốc gia. Các tranh chấp cần phải được giải quyết thông qua thương lượng hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và những cơ chế, thỏa thuận đã có, trong đó có Tuyên bố sáu điểm của ASEAN về biển Đông.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự ASEM 9.

