Trao giải thưởng cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao

Đây là thành tích ghi nhận những nỗ lực xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm gian lận thẻ trong năm 2012.

Bà Lorijon Bacchi, Giám đốc khu vực của Visa tại Việt Nam, Campuchia, Lào, chia sẻ: “Visa tin rằng giữ gìn an ninh là trách nhiệm và hoạt động chung của toàn thể cộng đồng thanh toán tại Việt Nam, bao gồm cả cơ quan thực thi luật pháp, nhằm bảo vệ hệ thống thanh toán trước các cuộc tấn công tiềm năng. Mặc dù tỉ lệ gian lận toàn cầu giảm gần mức thấp nhất so với trước đây, chúng ta vẫn phải thích ứng nhanh hơn so với những kẻ lừa đảo đang tìm kiếm cơ hội. Chúng tôi mong rằng sự công nhận về nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam sẽ là nguồn động lực cho các ngành dịch vụ tài chính làm việc với Visa và thực thi pháp luật để đảm bảo cho việc thanh toán trong tương lai”.

NGỌC CHÂU