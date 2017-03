Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Tổng cục Tình báo Bộ Công an

Tham dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cùng đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ.

Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục liên quan. Tới dự còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục Tình báo qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đánh giá cao những thành tích mà Tổng cục Tình báo đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Tổng cục Tình báo không những tuyệt đối trung thành với Đảng, mà còn có những đóng góp đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới của đất nước. Trong thời gian tới, Tổng cục Tình báo cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ những kiến nghị hữu quan, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế…

Sau khi gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá Cờ quyết thắng của Tổng cục Tình báo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho một số đơn vị của Tổng cục Tình báo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cũng trao Huân chương Quân công hạng 2 cho đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hồng Sỹ và đồng chí Trung tướng Trần Quang Bình, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng còn trao Huân chương Quân công hạng 3 cho đồng chí Tổng cục trưởng, đồng chí Phó Tổng cục trưởng và hai đồng chí nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo.

