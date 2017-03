Trao huân chương Quân công hạng Nhất cho các quân khu

Đây là đơn vị đứng chân trên địa bàn chiến lược, “phên dậu” của Tổ quốc, cái nôi của Cách mạng Tháng Tám…

Chủ tịch nước nêu rõ Quân khu 1 là địa bàn có trên 20 dân tộc anh em sinh sống; kẻ địch đang lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc... Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu 1 phải thực hiện tốt đường lối kết hợp quốc phòng với kinh tế, kết hợp tốt phong trào xây dựng đơn vị an toàn với bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.





Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn huân chương Quân công hạng Nhất lên quân kỳ Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu 1. Ảnh: TTXVN



Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thư khen gửi lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhân dịp đơn vị tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương Quân công hạng Nhất cho Quân khu 5.

